مقتل 6 بقصف روسي على زابوريجيا وإسقاط صاروخين و48 مسيرة

الوكيل الإخباري- أعلن حاكم زابوريجيا الأوكرانية اليوم الثلاثاء مقتل 6 أشخاص في قصف روسي على المدينة، بينما أصيب اثنان آخران في قصف على مدينة خاركيف، شرقي البلاد.

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