مقتل 6 بقصف روسي على زابوريجيا وإسقاط صاروخين و48 مسيرة

وقال الحاكم إيفان فيديروف على تلغرام إن الهجوم أصاب "موقعا للبنى التحتية" مشيرا إلى أن "حريقا اندلع" في مكان الحادث.
وذكر حاكم منطقة خاركيف بشرق أوكرانيا أوليه سينيهوبوف عبر تطبيق تلغرام أن هجوما خلال ساعات الليل باستخدام قنابل جوية موجهة على مدينة خاركيف أدى أيضا إلى إصابة شخصين وإتلاف نوافذ في 3 مبان سكنية.
سكاي نيوز
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