الثلاثاء 2025-12-09 11:29 ص

مقتل 6 جنود باكستانيين بهجوم مسلح قرب حدود أفغانستان

مقتل 6 جنود باكستانيين بهجوم مسلح قرب حدود أفغانستان
ارشيفية
الثلاثاء، 09-12-2025 08:58 ص
الوكيل الإخباري-   ذكرت ثلاثة مصادر أمنية وشرطية، الثلاثاء، أن 6 جنود باكستانيين قتلوا بهجوم مسلح على موقع أمني في شمال غربي البلاد.اضافة اعلان


وقع الهجوم في منطقة كورام القريبة من الحدود مع أفغانستان.
 
 


