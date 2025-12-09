مقتل 6 جنود باكستانيين بهجوم مسلح قرب حدود أفغانستان

08:58 ص

ذكرت ثلاثة مصادر أمنية وشرطية، الثلاثاء، أن 6 جنود باكستانيين قتلوا بهجوم مسلح على موقع أمني في شمال غربي البلاد.





وقع الهجوم في منطقة كورام القريبة من الحدود مع أفغانستان.

