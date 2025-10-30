مقتل 6 جنود باكستانيين في اشتباك قرب الحدود مع أفغانستان

وفي وقت سابق هدد وزير الدفاع الباكستاني بمحو نظام "طالبان" الحاكم في أفغانستان، في تصعيد حاد للتوتر بعد انهيار مفاوضات السلام بين كابل وإسلام آباد.
وانتهت مفاوضات الهدنة التي استضافتها مدينة إسطنبول التركية دون التوصل إلى "حل قابل للتطبيق"، بحسب ما أعلنه وزير الإعلام الباكستاني عطا الله طارار في وقت سابق اليوم، ما شكّل انتكاسة جديدة لجهود السلام في المنطقة عقب الاشتباكات الدامية التي شهدها الشهر الجاري.
وشهد الشهر الحالي مقتل العشرات على جانبي الحدود بين أفغانستان وباكستان في أسوأ موجة عنف منذ سيطرة "طالبان" على السلطة في كابل عام 2021.
واتفقت الدولتان على وقفٍ لإطلاق النار بوساطة قطرية في 19 أكتوبر، لكنهما فشلتا في التوصل إلى أرضية مشتركة خلال جولة ثانية من المحادثات جرت في إسطنبول بوساطة تركية وقطرية، بحسب مصادر أفغانية وباكستانية مطلعة على تفاصيل اللقاء.
