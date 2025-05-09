الجمعة 2025-05-09 11:41 ص
 

مقتل 6 عسكريين في تحطم طائرة هليكوبتر بوسط سريلانكا

سيارة إسعاف تنقل ضحايا تحطم مروحية في مادورو أويا
سيارة إسعاف تنقل ضحايا تحطم مروحية في مادورو أويا
 
الجمعة، 09-05-2025 11:30 ص
الوكيل الإخباري-   قال مسؤول في سلاح الجو السريلانكي الجمعة، إن ستة عسكريين قتلوا في تحطم مروحية بالبلاد.اضافة اعلان


وتحطمت طائرة هليكوبتر من طراز بيل 212 في سد مادورو أويا وسط سريلانكا وعلى متنها 12 فردا من القوات المسلحة.

وقال المتحدث باسم سلاح الجو إيراندا جيجاناجي إن ستة أشخاص لقوا حتفهم بعد إنقاذهم ونقلهم إلى المستشفى.

وقال "كانت طائرة الهليكوبتر مخصصة لإجراء تدريب... خلال عرض عسكري. توفي أربعة من أفراد القوات الخاصة واثنان من أفراد القوات الجوية متأثرين بإصاباتهم".
 
gnews

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