مقتل 6 عمال وإصابة 7 آخرين جراء حريق في كوريا الجنوبية

ووفقا لوكالة "يونهاب"، فقد أعلنت السلطات عن إجلاء نحو 100 عامل كانوا داخل موقع البناء عند اندلاع الحريق، وإنقاذ 14 شخصا كانوا قد لجأوا إلى سطح المبنى، من قبل مروحية إطفاء.
وقال مسؤول في سلطات الإطفاء: "نقوم حاليا بعملية البحث داخل المبنى، وتعمل الشرطة والسلطات المحلية على تحديد العدد الدقيق للعمال الذين كانوا داخل المبنى".
ورفعت السلطات مستوى الاستجابة للحريق إلى المستوى الثاني من نظام الطوارئ المكون من 3 مستويات، وسط مخاوف من ارتفاع عدد الضحايا.
وذكرت التقارير أن مئات العمال كانوا بالقرب من الموقع عند اندلاع الحريق
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