مقتل 6 عمال وإصابة 7 آخرين جراء حريق في كوريا الجنوبية

الوكيل الإخباري- قتل 6 عمال وأصيب 7 آخرون جراء حريق شب، اليوم الجمعة، في موقع بناء فندق "بانيان تري" قيد الإنشاء بمدينة بوسان الساحلية، بحسب سلطات الإطفاء في كوريا الجنوبية.

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ووفقا لوكالة "يونهاب"، فقد أعلنت السلطات عن إجلاء نحو 100 عامل كانوا داخل موقع البناء عند اندلاع الحريق، وإنقاذ 14 شخصا كانوا قد لجأوا إلى سطح المبنى، من قبل مروحية إطفاء.



وقال مسؤول في سلطات الإطفاء: "نقوم حاليا بعملية البحث داخل المبنى، وتعمل الشرطة والسلطات المحلية على تحديد العدد الدقيق للعمال الذين كانوا داخل المبنى".