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مقتل 7 جنود إسرائيليين في جنوب لبنان

ارشيفية
ارشيفية
الأربعاء، 13-11-2024 07:50 م

الوكيل الإخباري-    أعلنت القناة 12 الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، مقتل 7 جنود إسرائيليين في انهيار مبنى بإحدى قرى جنوب لبنان.

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وبحسب القناة، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي ، إن 3 من جنوده أصيبوا في معارك بمنطقة جنوب لبنان خلال الـ24 ساعة الماضية.

 
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