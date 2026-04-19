الأحد 2026-04-19 12:51 م

مقتل 8 أشخاص في هجوم مسلح وسط المكسيك

الأحد، 19-04-2026 10:13 ص

الوكيل الإخباري- لقي 8 أشخاص على الأقل مصرعهم في هجوم مسلح استهدف منشأة ترفيهية في بلدية "أيالا" بولاية موريلوس، الواقعة وسط المكسيك.

وبحسب شبكة سي إن إن، أوضح مكتب المدعي العام في الولاية في بيان، أن الحادث وقع داخل منشأة ترفيهية كانت تعمل بصورة غير قانونية، مشيرا إلى أن فرق الطب الشرعي باشرت الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة عقب العثور على جثامين الضحايا في موقع الهجوم.

 

وأضاف المكتب أن محققين من وكالة التحقيقات الجنائية يواصلون جمع الأدلة واستجواب الشهود للوقوف على ملابسات الحادث وتحديد هوية الجناة، مؤكدا متابعة جميع مسارات التحقيق لكشف المسؤولين عن الهجوم وتقديمهم للعدالة.

 
 


