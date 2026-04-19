مقتل 8 أشخاص في هجوم مسلح وسط المكسيك

الوكيل الإخباري- لقي 8 أشخاص على الأقل مصرعهم في هجوم مسلح استهدف منشأة ترفيهية في بلدية "أيالا" بولاية موريلوس، الواقعة وسط المكسيك.

وبحسب شبكة سي إن إن، أوضح مكتب المدعي العام في الولاية في بيان، أن الحادث وقع داخل منشأة ترفيهية كانت تعمل بصورة غير قانونية، مشيرا إلى أن فرق الطب الشرعي باشرت الإجراءات الفنية والقانونية اللازمة عقب العثور على جثامين الضحايا في موقع الهجوم.