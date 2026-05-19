مقتل 8 أشخاص وإصابة 5 بإطلاق نار عشوائي في أسيوط بمصر

الوكيل الإخباري- أفادت وسائل إعلام مصرية بمقتل 8 أشخاص وإصابة 5 آخرين، جراء إطلاق نار عشوائي استهدف مارة في مركز أبنوب بمحافظة أسيوط جنوبي مصر.

ونقلت وسائل إعلام مصرية الاثنين، عن مصادر أمنية أن شخصين أطلقا أعيرة نارية بصورة عشوائية على المواطنين في أحد شوارع المركز، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى.