مقتل 8 أشخاص وإصابة 6 آخرين بحادث دهس في كندا - فيديو

وأفادت إدارة شرطة فانكوفر في بيان مقتضب على منصة "إكس" بأن: "السائق قيد الاحتجاز. سنقدم المزيد من المعلومات مع تطور التحقيق".
وأشارت وسائل إعلام كندية إلى مقتل 8 أشخاص على الأقل، بينهم طفل، وإصابة 6 آخرين في حادث الدهس.
وقال أحد المارة لمراسل إذاعة كندية، إن الصراخ سمع فجأة عندما اقتحم سائق سيارة رياضية سوداء الحشد، ما أدى إلى إصابة أكثر من 12 شخصًا بالقرب من شارع إيست 43 وشارع فريزر.
وأضاف أن السائق حاول مغادرة السيارة والفرار سيرًا على الأقدام، لكن عدة أشخاص احتجزوه لحين وصول الشرطة.
من جهته، أعرب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن تعازيه لأقارب المصابين والقتلى.
وأضاف في منشور على منصة "إكس": "صدمت بسماع الأحداث المروعة التي وقعت هذا المساء في مهرجان لابو لابو في فانكوفر. أتقدم بأحر التعازي لأحباء الضحايا والمصابين، وللجالية الفلبينية الكندية، ولجميع سكان فانكوفر.. نراقب الوضع عن كثب".
كذلك، قال عمدة فانكوفر كين سيم إنه شعر بالصدمة والحزن بسبب الحادث المروع، وأضاف: "مشاعرنا مع جميع المتضررين ومع الجالية الفلبينية في فانكوفر خلال هذا الوقت الصعب للغاية".
وبحسب تقارير إعلامية، فإن المهرجان معروف باسم "لابو لابو فيستفال"، وهو مهرجان فلبيني كبير ويقام سنويًا.
تجدر الإشارة إلى أن الانتخابات البرلمانية ستعقد في كندا غدًا الاثنين.
🚨🇨🇦#BREAKING | NEWS ⚠️— Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) April 27, 2025
Update video of the reported driver who plowed through a group of people killing some and injuring many at the Lapu Lapu festival in Vancouver, Canada, massive police and EMS response the driver appears to be a 20-year-old Asian male. pic.twitter.com/wvUQ8OV0Oe
روسيا اليوم
-
أخبار متعلقة
-
25 قتيل و 1100 جريح .. حصيلة انفجار بندر عباس ترتفع
-
وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره الباكستاني هجوم كشمير الدامي
-
الكويت.. حملة واسعة ضد تعدين العملات المشفرة
-
باكستان تدعو إلى تحقيق دولي في الهجوم الإرهابي على كشمير
-
الصين تتصدر العالم بـ 102 مفاعل نووي
-
مسؤول أميركي: ترامب يدرس حظر سفر على دول عدة
-
الشرطة الفرنسية تطارد قاتل مصلٍّ بعد طعنه 50 مرة داخل مسجد
-
تقرير بريطاني يكشف سبب انفجار الميناء الإيراني