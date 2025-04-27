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مقتل 8 أشخاص وإصابة 6 آخرين بحادث دهس في كندا - فيديو

قتلى وجرحى بحادث دهس في مدينة فانكوفر الكندية
قتلى وجرحى بحادث دهس في مدينة فانكوفر الكندية
 
الأحد، 27-04-2025 11:14 ص
الوكيل الإخباري-   قتل وأصيب عدد من الأشخاص اليوم الأحد، إثر دهس سيارة حشدًا في مهرجان للجالية الفلبينية بمدينة فانكوفر جنوب غربي كندا.اضافة اعلان


وأفادت إدارة شرطة فانكوفر في بيان مقتضب على منصة "إكس" بأن: "السائق قيد الاحتجاز. سنقدم المزيد من المعلومات مع تطور التحقيق".

وأشارت وسائل إعلام كندية إلى مقتل 8 أشخاص على الأقل، بينهم طفل، وإصابة 6 آخرين في حادث الدهس.

وقال أحد المارة لمراسل إذاعة كندية، إن الصراخ سمع فجأة عندما اقتحم سائق سيارة رياضية سوداء الحشد، ما أدى إلى إصابة أكثر من 12 شخصًا بالقرب من شارع إيست 43 وشارع فريزر.

وأضاف أن السائق حاول مغادرة السيارة والفرار سيرًا على الأقدام، لكن عدة أشخاص احتجزوه لحين وصول الشرطة.

من جهته، أعرب رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن تعازيه لأقارب المصابين والقتلى.

وأضاف في منشور على منصة "إكس": "صدمت بسماع الأحداث المروعة التي وقعت هذا المساء في مهرجان لابو لابو في فانكوفر. أتقدم بأحر التعازي لأحباء الضحايا والمصابين، وللجالية الفلبينية الكندية، ولجميع سكان فانكوفر.. نراقب الوضع عن كثب".

كذلك، قال عمدة فانكوفر كين سيم إنه شعر بالصدمة والحزن بسبب الحادث المروع، وأضاف: "مشاعرنا مع جميع المتضررين ومع الجالية الفلبينية في فانكوفر خلال هذا الوقت الصعب للغاية".

وبحسب تقارير إعلامية، فإن المهرجان معروف باسم "لابو لابو فيستفال"، وهو مهرجان فلبيني كبير ويقام سنويًا.

تجدر الإشارة إلى أن الانتخابات البرلمانية ستعقد في كندا غدًا الاثنين.



روسيا اليوم
 
gnews

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