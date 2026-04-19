مقتل 8 أطفال في إطلاق نار عشوائي بولاية لويزيانا الأميركية

الأحد، 19-04-2026 09:30 م

الوكيل الإخباري-   ذكرت السلطات المحلية الأميركية أن 8 أطفال، تتراوح أعمارهم بين عام و14 عاما، قتلوا في واقعة إطلاق نار عشوائي الأحد في مدينة شريفبورت بولاية لويزيانا الأميركية.

وأوضحت أن الشرطة قتلت لاحقا المشتبه به بالرصاص في أثناء مطاردة بسيارة.


وقال كريستوفر بورديلون، المتحدث باسم شرطة شريفبورت في مؤتمر صحفي، إن بعض الأطفال كانوا من أقارب المشتبه به. وأضاف بورديلون أن ما لا يقل عن عشرة أشخاص أصيبوا بالرصاص، لكنه لم يدل بتفاصيل عن حالتهم.

 
 


