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مقتل 8 من أفراد طاقم طائرة B-52 إثر تحطمها في كاليفورنيا الأميركية

لقي 8 من أفراد طاقم قاذفة من طراز B-52 حتفهم إثر تحطمها بعد وقت قصير من إقلاعها من قاعدة إدواردز الجوية شمال شرق لوس أنجلوس أمس الاثنين، وكان الطاقم مزيجًا من المسؤولين العسكريين والمدنيين الحكوميين و
ارشيفية
 
الثلاثاء، 16-06-2026 10:41 ص
الوكيل الإخباري-   لقي 8 من أفراد طاقم قاذفة من طراز B-52 حتفهم إثر تحطمها بعد وقت قصير من إقلاعها من قاعدة إدواردز الجوية شمال شرق لوس أنجلوس أمس الاثنين، وكان الطاقم مزيجًا من المسؤولين العسكريين والمدنيين الحكوميين والمتعاقدين، وفقا لشبكة (سي إن إن) اليوم الثلاثاء.اضافة اعلان


وقالت قاعدة إدواردز الجوية في بيان "إن طائرة من طراز بي-52 ستراتوفورتريس تابعة لسلاح الجو الأميركي كانت تقل ثمانية أشخاص خلال مهمة اختبار روتينية، تحطمت اليوم بعد وقت قصير من إقلاعها في تمام الساعة 11,20 صباحا (بالتوقيت المحلي). وتفيد المؤشرات الأولية بعدم وجود ناجين".

ويُعد هذا الحادث الأكثر دموية لطائرة "بي-52" منذ 1982؛ حيث لقي 9 من أفراد الطاقم حتفهم آنذاك خلال طلعة تدريبية تجريبية في قاعدة "ماذر" الجوية بالقرب من ساكرامنتو.
 
 


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لقي 8 من أفراد طاقم قاذفة من طراز B-52 حتفهم إثر تحطمها بعد وقت قصير من إقلاعها من قاعدة إدواردز الجوية شمال شرق لوس أنجلوس أمس الاثنين، وكان الطاقم مزيجًا من المسؤولين العسكريين والمدنيين الحكوميين و

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