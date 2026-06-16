مقتل 8 من أفراد طاقم طائرة B-52 إثر تحطمها في كاليفورنيا الأميركية

وقالت قاعدة إدواردز الجوية في بيان "إن طائرة من طراز بي-52 ستراتوفورتريس تابعة لسلاح الجو الأميركي كانت تقل ثمانية أشخاص خلال مهمة اختبار روتينية، تحطمت اليوم بعد وقت قصير من إقلاعها في تمام الساعة 11,20 صباحا (بالتوقيت المحلي). وتفيد المؤشرات الأولية بعدم وجود ناجين".
ويُعد هذا الحادث الأكثر دموية لطائرة "بي-52" منذ 1982؛ حيث لقي 9 من أفراد الطاقم حتفهم آنذاك خلال طلعة تدريبية تجريبية في قاعدة "ماذر" الجوية بالقرب من ساكرامنتو.
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