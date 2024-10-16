مقتل 94 شخصا وإصابة 50 بانفجار صهريج للوقود شمال نيجيريا

وقال متحدث باسم شرطة الولاية لاوان أدامو لـ "الأناضول" أن انفجارا مجهول الأسباب وقع في صهريج وقود في أحد طرق جيغاوة.
وأشار إلى أن الانفجار أدى إلى مصرع 94 شخصا، وإصابة 50 آخرين على الأقل، نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج، دون توضيح مدى خطورة حالاتهم.
كما أعرب أدامو عن قلقه من تزايد أعداد القتلى جراء الحادث.
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