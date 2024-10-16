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مقتل 94 شخصا وإصابة 50 بانفجار صهريج للوقود شمال نيجيريا

من موقع الانفجار
من موقع الانفجار
الأربعاء، 16-10-2024 02:58 م

الوكيل الإخباري- أفادت وكالة "الأناضول" بمصرع 94 شخصا وإصابة 50 آخرين بانفجار صهريج للوقود في ولاية جيغاوة شمالي نيجيريا اليوم الأربعاء.

وقال متحدث باسم شرطة الولاية لاوان أدامو لـ "الأناضول" أن انفجارا مجهول الأسباب وقع في صهريج وقود في أحد طرق جيغاوة.

وأشار إلى أن الانفجار أدى إلى مصرع 94 شخصا، وإصابة 50 آخرين على الأقل، نقلوا إلى المستشفيات لتلقي العلاج، دون توضيح مدى خطورة حالاتهم.

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كما أعرب أدامو عن قلقه من تزايد أعداد القتلى جراء الحادث.

 

RT

 
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