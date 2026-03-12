مقذوف يصيب سفينة حاويات قبالة جبل علي في الإمارات

وأضافت الهيئة في بيان لها "جميع أفراد الطاقم بخير، ولم ترد تقارير عن أي آثار بيئية حتى الآن".وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت 28 شباط، أدت إلى مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين تردّ طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيّرة.
ونفذت إيران حظرا بحريا على عبور السفن في مضيق هرمز، واستهدفت ناقلات نفط حاولت العبور منه.
-
أخبار متعلقة
-
السعودية تسقط مسيّرة أثناء محاولتها الاقتراب من حي للسفارات
-
السعودية: اعتراض وتدمير 18 مسيّرة بالمنطقة الشرقية
-
واشنطن تقول إنها أنفقت 11 مليار دولار في الأيام الستة الأولى للحرب
-
الكويت: الدفاعات الجوية تتصدى لصواريخ باليستية اخترقت أجواء البلاد
-
سقوط طائرة مسيرة على مبنى قرب خور دبي
-
هجمات بمسيرات على قوات الأمن في طهران
-
العراق يُعلن إنقاذ طاقم ناقلة نفط أجنبية "تعرضت لهجوم" في المياه الإقليمية
-
الامارات : تعاملنا مع 15 الف مسيرة إيرانية