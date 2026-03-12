الخميس 2026-03-12 08:06 ص

مقذوف يصيب سفينة حاويات قبالة جبل علي في الإمارات

دخان يتصاعد من ميناء جبل علي بعد هجوم صاروخي إيراني على دبي
الوكيل الإخباري-   قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، الخميس، إن مقذوفا مجهولا أصاب سفينة حاويات مما تسبب في اندلاع حريق صغير، على بعد 35 ميلا بحريا شمالي جبل علي في الإمارات.اضافة اعلان


وأضافت الهيئة في بيان لها "جميع أفراد الطاقم بخير، ولم ترد تقارير عن أي آثار بيئية حتى الآن".وتشن إسرائيل والولايات المتحدة ضربات جوية على إيران منذ السبت 28 شباط، أدت إلى مقتل المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، ومنذ ذلك الحين تردّ طهران بضرب إسرائيل ودول في المنطقة بصواريخ وطائرات مسيّرة.

ونفذت إيران حظرا بحريا على عبور السفن في مضيق هرمز، واستهدفت ناقلات نفط حاولت العبور منه.
 
 


