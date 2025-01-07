 
الثلاثاء 2025-01-07 08:22 م
 

مقرب من نتنياهو: يجب وقف الحرب

نتنياهو
نتنياهو
الثلاثاء، 07-01-2025 08:00 م

الوكيل الإخباري-   قالت صحيفة "معاريف" عن ناتان إيشيل المقرب من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو "يجب وقف الحرب ومن المؤسف خسارة حياة جندي آخر بعد آلاف دفعوا الثمن".

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واضاف "في حال استمر القتال بغزة سنستمر بدفع الثمن ولن نطلق المختطفين".

 
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