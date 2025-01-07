مقرب من نتنياهو: يجب وقف الحرب

الوكيل الإخباري- قالت صحيفة "معاريف" عن ناتان إيشيل المقرب من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو "يجب وقف الحرب ومن المؤسف خسارة حياة جندي آخر بعد آلاف دفعوا الثمن".

اضافة اعلان