مقررة حقوق الإنسان لحرية الرأي والتعبير: إسرائيل تقتل الصحفيين عمدا لإخفاء الحقائق

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الوكيل الإخباري- قدمت آيرين خان، مقررة حقوق الإنسان للحق في حرية الرأي والتعبير، تقريرها مؤخرا حول هذا الموضوع للجنة الثالثة التابعة للجمعية العامة، والتقت صباح الجمعة مع الصحفيين في مقر المنظمة الدولية لتؤكد من جديد أن أي صراع في الآونة الأخيرة لم يهدد حرية التعبير، مثلما يجري الآن في الحرب في غزة. اضافة اعلان





وقالت آيرين خان، والمكلفة بتعزيز وحماية هذا الحق على مستوى العالم: “نادرًا ما رأينا- وهذا ما يزعجني- أنماطًا واسعة النطاق من القيود غير القانونية والتمييزية وغير المتناسبة من قبل الدول والجهات الفاعلة الخاصة على حرية التعبير كما نراه في النزاع في غزة”.



وأضافت أن التقرير يوثق القيود الشديدة على انتهاكات حرية التعبير الناشئة عن الصراع، بما في ذلك قتل الصحفيين في غزة، وسحق الاحتجاجات في جميع أنحاء العالم، وإسكات الفنانين والعلماء.



ولفتت خان الانتباه إلى الهجمات الشديدة على وسائل الإعلام في غزة، ولكن أيضًا في الضفة الغربية والقدس الشرقية. وأشارت إلى القتل المستهدف والاحتجاز التعسفي للصحافيين، والتدمير الشامل للمرافق والمعدات الصحفية في غزة، ومنع الوصول إلى وسائل الإعلام الدولية، وحظر قناة الجزيرة الإخبارية، وتشديد الرقابة داخل إسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة.



وكالات