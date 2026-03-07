السبت 2026-03-07 04:33 ص

مقر خاتم الأنبياء العسكري يعلن استهداف الكويت والإمارات

ل
جانب من القصف على دول الخليج
 
السبت، 07-03-2026 03:35 ص

الوكيل الإخباري- أعلن مقر خاتم الأنبياء العسكري أنه استهدف بأسلحة دقيقة القوات الأمريكية ومعداتها في قاعدة الظفرة في الإمارات.

وأضاف أنه استهدف بالصواريخ رادارا ومستودع وقود ومدرجين في قاعدة علي السالم بالكويت.


وأوضح أنه استخدم صواريخ خيبر شكن في آخر هجماته على الأراضي المحتلة، قائلا إنه دمر مقرا "للمجموعات الانفصالية" في إقليم كردستان العراق.

 
 


