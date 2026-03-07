مقر خاتم الأنبياء العسكري يعلن استهداف الكويت والإمارات

الوكيل الإخباري- أعلن مقر خاتم الأنبياء العسكري أنه استهدف بأسلحة دقيقة القوات الأمريكية ومعداتها في قاعدة الظفرة في الإمارات.

وأضاف أنه استهدف بالصواريخ رادارا ومستودع وقود ومدرجين في قاعدة علي السالم بالكويت.