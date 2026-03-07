مقر خاتم الأنبياء العسكري يعلن استهداف الكويت والإمارات

وأضاف أنه استهدف بالصواريخ رادارا ومستودع وقود ومدرجين في قاعدة علي السالم بالكويت.
وأوضح أنه استخدم صواريخ خيبر شكن في آخر هجماته على الأراضي المحتلة، قائلا إنه دمر مقرا "للمجموعات الانفصالية" في إقليم كردستان العراق.
-
أخبار متعلقة
-
إنزال إسرائيلي فاشل في البقاع وتقارير عن سقوط قتلى وجرحى برصاص قوات حزب الله
-
البيت الأبيض يتحدث عن إرسال قوات برية إلى إيران
-
وزير أمريكي يتوعد إيران الليلة بأضخم عملية قصف منذ بدء الحرب
-
السعودية تعلن اعتراض 4 مسيرات في الربع الخالي متجهة لحقل شيبة النفطي
-
إعلام إيراني: غارات أمريكية إسرائيلية تشعل سماء طهران
-
صاروخ إيراني يحمل رأسا متشظيا يستهدف إسرائيل
-
إعلام عبري: رصد إطلاق صواريخ باتجاه النقب وجنوب إسرائيل
-
الطيران المدني القطري يعلن استئنافا جزئيا لحركة الملاحة الجوية