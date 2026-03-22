مقر خاتم الأنبياء: سنستهدف مصدر أي اعتداء يقع على أراضي إيران وسيادتها

الوكيل الإخباري- حذّر المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء في إيران، إبراهيم ذو الفقاري، الأحد، من أن إيران ستستهدف "مصدر أي اعتداء" على أراضيها وسيادتها الوطنية، مؤكدا أن الرد سيكون مباشرا على أي هجوم.

وأضاف ذو الفقاري، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية، أن طهران توجه تحذيرا لدولة الإمارات من تكرار أي هجمات تنطلق من أراضيها باتجاه جزيرتي بوموسى وطنب الكبرى في الخليج، مشيرا إلى أن القوات المسلحة الإيرانية سترد "بضربات مباشرة وساحقة" قد تطال إمارة رأس الخيمة.