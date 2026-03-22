الأحد 2026-03-22 03:53 م

مقر خاتم الأنبياء: سنستهدف مصدر أي اعتداء يقع على أراضي إيران وسيادتها

ن
الأحد، 22-03-2026 01:31 م

الوكيل الإخباري- حذّر المتحدث باسم مقر خاتم الأنبياء في إيران، إبراهيم ذو الفقاري، الأحد، من أن إيران ستستهدف "مصدر أي اعتداء" على أراضيها وسيادتها الوطنية، مؤكدا أن الرد سيكون مباشرا على أي هجوم.

وأضاف ذو الفقاري، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية، أن طهران توجه تحذيرا لدولة الإمارات من تكرار أي هجمات تنطلق من أراضيها باتجاه جزيرتي بوموسى وطنب الكبرى في الخليج، مشيرا إلى أن القوات المسلحة الإيرانية سترد "بضربات مباشرة وساحقة" قد تطال إمارة رأس الخيمة.


وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتبادل التحذيرات بين أطراف عدة في منطقة الخليج، وسط مخاوف من اتساع دائرة التصعيد.

 
 


ن

ن

ن

ز

ز

و

ت

ن

عربي ودولي مقر خاتم الأنبياء: سنستهدف مصدر أي اعتداء يقع على أراضي إيران وسيادتها



 






