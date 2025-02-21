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مقطع تصدّر المنصات.. لمن يعود الحصان الذي امتطاه الشرع؟

احمد الشرع
احمد الشرع
الجمعة، 21-02-2025 05:37 م

الوكيل الإخباري-   أثار الرئيس السوري أحمد الشرع تفاعلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع فيديو له وهو يمتطي حصانًا أسود.

وظهر الشرع في الفيديو مرتديًا سترةً جلديةً وبنطالًا من الجينز الأسود، مما منح إطلالته طابعًا غير رسمي. وقد اعتبر العديد من المتابعين هذا الظهور مميزًا، خاصةً مع ركوبه حصانًا عربيًا.

ومنذ سقوط نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، قبل أكثر من شهرين ونصف، أصبح الرئيس الحالي، أحمد الشرع، محط أنظار السوريين الذين يتابعون عن كثب تفاصيل حياته وتحركاته. ومع تسارع الأحداث التي تشهدها البلاد بعد 14 عامًا من الثورة، بات الشرع حديث مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإعلامية.

وانتشر مقطع فيديو وصور للرئيس السوري، أحمد الشرع، وهو يمتطي فرسًا أسود، على نطاق واسع بين النشطاء، حيث أبدى الكثيرون إعجابهم بمهاراته في الفروسية، وأطلق عليه البعض لقب "فارس الشام".

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وتداول رواد منصات التواصل أن المزرعة والحصان يعودان إلى ماهر الأسد، شقيق بشار الأسد، ونشروا صورة لبنات ماهر الأسد وزوجته على ذات الحصان.

 

 

 
gnews

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