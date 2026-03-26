مكتب أبوظبي الإعلامي: مقتل شخصين وإصابة 3 بعد اعتراض الدفاعات الجوية لصاروخ باليستي

الوكيل الإخباري- أعلنت الجهات المختصة في أبوظبي اليوم الخميس، عن مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين جراء سقوط شظايا في شارع سويحان، إثر اعتراض صاروخ باليستي من إيران.

