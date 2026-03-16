الثلاثاء 2026-03-17 06:55 م

مكتب أبوظبي: هجوم بمسيرة يتسبب في اندلاع حريق بحقل شاه النفطي

الإثنين، 16-03-2026 10:38 م

الوكيل الإخباري- قال مكتب أبوظبي الإعلامي إن السلطات في أبوظبي تتصدى الاثنين لحريق اندلع في حقل شاه للنفط والغاز نتيجة هجوم بطائرة مسيرة، مؤكدا عدم ورود أي تقارير عن إصابات.

اضافة اعلان


ويُعد حقل شاه من أكبر الحقول في العالم، ويقع على بعد 180 كيلومترا جنوب غربي أبوظبي.

 
 


