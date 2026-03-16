مكتب أبوظبي: هجوم بمسيرة يتسبب في اندلاع حريق بحقل شاه النفطي

الوكيل الإخباري- قال مكتب أبوظبي الإعلامي إن السلطات في أبوظبي تتصدى الاثنين لحريق اندلع في حقل شاه للنفط والغاز نتيجة هجوم بطائرة مسيرة، مؤكدا عدم ورود أي تقارير عن إصابات.

