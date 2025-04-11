مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية سيخفض عدد موظفيه بنسبة 20%

وأوضح منسّق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر في الرسالة التي وصلت الموظفين، أن أوتشا "سيقلص بشكل ملحوظ وجوده وعملياته" في الكاميرون وكولومبيا وإريتريا والعراق وليبيا ونيجيريا وباكستان وتركيا وزيمبابوي.
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