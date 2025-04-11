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مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية سيخفض عدد موظفيه بنسبة 20%

علم الأمم المتحدة
علم الأمم المتحدة
 
الجمعة، 11-04-2025 08:22 م
الوكيل الإخباري-   أعلن رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) الذي يزيد عدد العاملين فيه عن 2000 شخص حول العالم، أنه سيخفض عدد موظفيه بنسبة 20% بعد تقلص "حاد" في التمويل، وفق ما جاء في رسالة إلى الموظفين.اضافة اعلان


وأوضح منسّق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية توم فليتشر في الرسالة التي وصلت الموظفين، أن أوتشا "سيقلص بشكل ملحوظ وجوده وعملياته" في الكاميرون وكولومبيا وإريتريا والعراق وليبيا ونيجيريا وباكستان وتركيا وزيمبابوي.
 
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