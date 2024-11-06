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مكتب التحقيقات الفدرالي يتعامل مع تهديدات بوجود قنابل في مراكز اقتراع بـ4 ولايات

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 06-11-2024 06:50 ص

الوكيل الإخباري-   نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية عن مسؤول أمني قوله إن مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) يتعامل مع تهديدات بوجود قنابل في مراكز اقتراع بأربع ولايات.

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وفي وقت سابق، قال مكتب التحقيقات الفدرالي في بيان إنه "على علم بتهديدات بوجود قنابل في مراكز اقتراع في عدة ولايات، ويبدو أن العديد منها صادر عن أسماء نطاقات إنترنت روسية".


وأكد المكتب أنه "لم يتم اعتبار أيّ من هذه التهديدات جدياً حتى الآن"، من دون أن يحدد الولايات المعنية، ودعا السكان إلى إبلاغ سلطات إنفاذ القانون بأي نشاط مشبوه.

 
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