مكتب التحقيقات الفدرالي يتعامل مع تهديدات بوجود قنابل في مراكز اقتراع بـ4 ولايات

الوكيل الإخباري- نقلت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية عن مسؤول أمني قوله إن مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) يتعامل مع تهديدات بوجود قنابل في مراكز اقتراع بأربع ولايات.

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وفي وقت سابق، قال مكتب التحقيقات الفدرالي في بيان إنه "على علم بتهديدات بوجود قنابل في مراكز اقتراع في عدة ولايات، ويبدو أن العديد منها صادر عن أسماء نطاقات إنترنت روسية".