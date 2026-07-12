مكتب السيناتور الأميركي ليندسي غراهام يعلن وفاته

الوكيل الإخباري- أعلن مكتب السيناتور الأميركي ليندسي غراهام، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ساوث كارولاينا، وفاة السيناتور مساء السبت ، إثر إصابته بمرض مفاجئ وقصير.

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