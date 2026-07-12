مكتب السيناتور الأميركي ليندسي غراهام يعلن وفاته

وقال المكتب، في بيان، إن عائلة غراهام أعربت عن تقديرها للدعوات في هذا الوقت، وطلبت احترام خصوصيتها خلال هذه الفترة الصعبة.
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