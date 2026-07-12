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مكتب السيناتور الأميركي ليندسي غراهام يعلن وفاته

مكتب السيناتور الأميركي ليندسي غراهام يعلن وفاته
مكتب السيناتور الأميركي ليندسي غراهام يعلن وفاته
 
الأحد، 12-07-2026 10:11 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن مكتب السيناتور الأميركي ليندسي غراهام، عضو مجلس الشيوخ عن ولاية ساوث كارولاينا، وفاة السيناتور مساء السبت ، إثر إصابته بمرض مفاجئ وقصير.

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وقال المكتب، في بيان، إن عائلة غراهام أعربت عن تقديرها للدعوات في هذا الوقت، وطلبت احترام خصوصيتها خلال هذه الفترة الصعبة.

 
 


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