مكتب نتنياهو: الجيش الإسرائيلي اعتقل 4 من عناصر حزب الله

الوكيل الإخباري- قال ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ان الجيش الإسرائيلي اعتقل 4 من عناصر حزب الله منهم قائد بعد أن دخلوا منطقة محظورة.

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