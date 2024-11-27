 
الأربعاء 2024-11-27 07:29 م
 

مكتب نتنياهو: الجيش الإسرائيلي اعتقل 4 من عناصر حزب الله

ارشيفية
بنيامين نتنياهو
الأربعاء، 27-11-2024 07:21 م

الوكيل الإخباري-  قال  ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ان الجيش الإسرائيلي  اعتقل 4 من عناصر حزب الله منهم قائد بعد أن دخلوا منطقة محظورة.

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وبين أن نتنياهو وكاتس أمرا الجيش بمنع دخول السكان القرى القريبة من الحدود بجنوب لبنان.

 
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