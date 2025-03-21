مكتب نتنياهو: الحكومة صدقت على إنهاء مهام بار

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الوكيل الإخباري- أفاد مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية ان الحكومة صدقت على مقترح نتنياهو إنهاء مهام رئيس الشاباك رونين بار.

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