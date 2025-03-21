الجمعة 2025-03-21 04:21 ص
 

مكتب نتنياهو: الحكومة صدقت على إنهاء مهام بار

نتنياهو
نتنياهو
 
الجمعة، 21-03-2025 03:07 ص

الوكيل الإخباري-   أفاد مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية ان الحكومة صدقت على مقترح نتنياهو إنهاء مهام رئيس الشاباك رونين بار.

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وأضاف ان رونين بار سيغادر منصبه كرئيس للشاباك في 10 أبريل أو عقب تعيين رئيس جديد للجهاز.

 
 
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