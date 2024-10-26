مكتب نتنياهو: حددنا أهداف الهجوم على ايران دون ضغوط أميركية

10:20 م

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الوكيل الإخباري- نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ما تردد في بعض وسائل الإعلام من أن تل ابيب "أوقفت" مهاجمة منشآت الغاز والنفط في إيران بسبب الضغوط الأمريكية، عار عن الصحة تماما. اضافة اعلان





وذكر المكتب في بيان "لقد اختارت إسرائيل أهداف الهجوم مسبقاً وفقاً لمصالحها الوطنية، وليس حسب الإملاءات الأميركية".