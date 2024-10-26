مكتب نتنياهو: حددنا أهداف الهجوم على ايران دون ضغوط أميركية

وذكر المكتب في بيان "لقد اختارت إسرائيل أهداف الهجوم مسبقاً وفقاً لمصالحها الوطنية، وليس حسب الإملاءات الأميركية".
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