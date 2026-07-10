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مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء اتفق مع ترامب هاتفيا على مواصلة التنسيق

مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء اتفق مع ترامب هاتفيا على مواصلة التنسيق
مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء اتفق مع ترامب هاتفيا على مواصلة التنسيق
 
الجمعة، 10-07-2026 12:10 ص
الوكيل الإخباري-  قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه اتفق مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب في اتصال هاتفي الخميس على مواصلة التنسيق بين الجانبين على مختلف الجبهات.اضافة اعلان


وأضاف المكتب في بيان أن ترامب أطلع نتنياهو على "التحركات الأميركية في الخليج".
 
 


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