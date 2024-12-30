مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء في حالة جيدة بعد جراحة في البروستاتا

وأضاف المكتب في بيان الأحد: "نُقل رئيس الوزراء الآن إلى وحدة رعاية مركزة محمية تحت الأرض.
ومن المتوقع أن يظل في المستشفى لمراقبة حالته في الأيام القليلة المقبلة".
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