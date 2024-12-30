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مكتب نتنياهو: رئيس الوزراء في حالة جيدة بعد جراحة في البروستاتا

رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو
الإثنين، 30-12-2024 12:59 ص
الوكيل الإخباري-   قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه في حالة جيدة وفي كامل وعيه بعدما خضع لعملية "ناجحة" في البروستاتا.اضافة اعلان


وأضاف المكتب في بيان الأحد: "نُقل رئيس الوزراء الآن إلى وحدة رعاية مركزة محمية تحت الأرض.

ومن المتوقع أن يظل في المستشفى لمراقبة حالته في الأيام القليلة المقبلة".
 
gnews

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