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مكتب نتنياهو يرد على تقرير حول خطة إسرائيلية لاغتيال عراقجي وقاليباف

مكتب نتنياهو يرد على تقرير حول خطة إسرائيلية لاغتيال عراقجي وقاليباف
ارشيفية
 
الجمعة، 03-07-2026 10:21 م

الوكيل الإخباري-   علق مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تقرير أمريكي كشف نقلا عن "مسؤولين أمريكيين" أن إسرائيل كانت تخطط لاغتيال المفاوضين الإيرانيين في المحادثات بين واشنطن وطهران.

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وفي التفاصيل، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلا عن مسؤولين أمريكيين حاليين وسابقين، أن  مسؤولين أمريكيين اعتقدوا أن إسرائيل ربما كانت تخطط لاغتيال كبار المفاوضين الإيرانيين في الوقت الذي كانت فيه واشنطن تنخرط مع طهران في محادثات حساسة هذا الربيع للتوصل إلى اتفاق سلام مؤقت.

ولقد كان قتل القادة الإيرانيين الكبار جزءا من الاستراتيجية الإسرائيلية منذ بداية الحرب. لكن المخاوف الأمريكية بشأن استهداف مسؤولين إيرانيين محددين بالذات — وهما عباس عراقجي، وزير الخارجية الإيراني، ومحمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان — تصاعدت خلال مفاوضات وقف إطلاق النار الحساسة التي بدأت في أبريل.

وخوفاً من أن تؤدي محاولة اغتيال إسرائيلية إلى إسقاط المفاوضات، ذهبت الولايات المتحدة، وفقا لبعض المسؤولين، إلى حد الطلب من دول أخرى في المنطقة تحذير إيران من احتمال قيام إسرائيل باستهداف المسؤولين المذكورين، حسب الصحيفة.

وأقر المسؤولون الأمريكيون أنه خلال المرحلة المحتدمة من الحرب، كان يمكن لـ عراقجي وقاليباف، بصفتهما مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى، أن يكونا "هدفين مشروعين" لإسرائيل، التي كانت عازمة على إسقاط الحكومة الإيرانية. ولكن بعد أن بدأت المفاوضات بشكل جدي في أبريل، اعتقد المسؤولون الأمريكيون أن أي محاولة لقتل القادة الإيرانيين ستنهي المحادثات وتُشعل القتال مجددا.

 
 


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