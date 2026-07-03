مكتب نتنياهو يرد على تقرير حول خطة إسرائيلية لاغتيال عراقجي وقاليباف

الوكيل الإخباري- علق مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تقرير أمريكي كشف نقلا عن "مسؤولين أمريكيين" أن إسرائيل كانت تخطط لاغتيال المفاوضين الإيرانيين في المحادثات بين واشنطن وطهران.

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