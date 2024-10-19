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مكتب نتنياهو يرفض الإفصاح عن مكانه وقت انفجار المسيرة بقيساريا

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو
السبت، 19-10-2024 08:50 ص
الوكيل الإخباري- قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن مكتب رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو يرفض الإفصاح عن مكان الأخير وقت انفجار المسيرة في قيساريا.اضافة اعلان


وكان جيش الاحتلال قد أعلن منذ قليل عن رصد عبور 3 مسيرات من لبنان ، حيث تم اعتراض اثنتين منها واصطدمت الثالثة بمبنى في قيساريا.

وكالات
 
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