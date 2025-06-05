مكتب نتنياهو يشكر الفيتو الأميركي

الوكيل الإخباري- قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "نشكر الولايات المتحدة لأنها أظهرت لأعدائنا مجددا أنه لا فرق بيننا".

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