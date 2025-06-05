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مكتب نتنياهو يشكر الفيتو الأميركي

نتنياهو
نتنياهو
 
الخميس، 05-06-2025 12:51 ص

الوكيل الإخباري-   قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "نشكر الولايات المتحدة لأنها أظهرت لأعدائنا مجددا أنه لا فرق بيننا".

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وبين "يجب على العالم المتحضر أن يطالب بإطلاق سراح الرهائن بشكل فوري وغير مشروط".

 
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