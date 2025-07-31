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مكتب نتنياهو يوجه تحذير أمني جديد للإسرائيليين في الإمارات

مكتب نتنياهو يوجه تحذير أمني جديد للإسرائيليين في الإمارات
مكتب نتنياهو يوجه تحذير أمني جديد للإسرائيليين في الإمارات
 
الخميس، 31-07-2025 11:49 م
الوكيل الإخباري-   أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الخميس، أن مكتب الأمن القومي شدد تحذيره بشأن السفر للإسرائيليين المقيمين في الإمارات.اضافة اعلان


وأشار مكتب الأمن القومي الإسرائيلي إلى أن "المنظمات الإرهابية تعمل بكثافة متزايدة هذه الأيام في محاولة لإلحاق الضرر بإسرائيل".

يأتي ذلك في ظل تزايد مشاعر الغضب والعداء ضد الإسرائيليين في المنطقة، على خلفية الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، والتي تسببت بموجة انتقادات شعبية ورسمية ضد سياسات تل أبيب، حتى في دول وقّعت اتفاقيات تطبيع معها مثل الإمارات.

وفي سياق متصل، كانت تقارير صحافية قد أشارت مؤخرًا إلى أن سفير تل أبيب لدى أبو ظبي، يوسي شيلي، أثار جدلًا واسعًا بسبب تورطه في تصرف وُصف بأنه "غير لائق" في دبي، ما تسبب بحالة من الغضب في الأوساط الرسمية الإماراتية.

روسيا اليوم
 
 
gnews

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