ملفات إبستين تدفع سفيرة النرويج لدى الأردن والعراق للتخلي عن منصبها

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الخارجية النرويجية، أن سفيرتها لدى الأردن والعراق مونا يول قدمت استقالتها بعد فتح تحقيق في صلات بينها وبين المجرم جيفري إبستين.

وأدت مونا يول (66 عاما) دورا رئيسا في المفاوضات السرية بين الإسرائيليين والفلسطينيين والتي أفضت إلى "اتفاق أوسلو" 1993.

 

وأفادت وسائل إعلام نرويجية بأن إبستين خصص في وصيته مبلغ 10 ملايين دولار لابني يول وزوجها الدبلوماسي تيري رود لارسن الذي شارك أيضا في مفاوضات أوسلو، وتولى مهمات في الشرق الأوسط كممثل خاص للأمين العام للأمم المتحدة.

وقال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي "إنه قرار صائب وضروري، واتصالات يول مع المدان بجرائم جنسية إبستين أظهرت خطأ جسيما في التقدير".

وأكد إسبن بارث إيدي أن قرارها الاستقالة اتخذ بعد مشاورات مع وزارة الخارجية عقب ورود اسمها في مجموعة ضخمة من الملفات التي نشرتها حكومة الولايات المتحدة.

وسبق ليول أن مثلت النرويج كسفيرة لدى إسرائيل وبريطانيا والأمم المتحدة.

وفي السياق، أكد محام يمثل شركة يول أنها استقالت طواعية لأن الوضع الحالي جعل من المستحيل عليها تأدية عملها.

 

وقال محاميها توماس سكيلبريد في بيان: "ستواصل يول التعاون الكامل مع وزارة الخارجية للمساعدة في ضمان الكشف عن جميع الحقائق ذات الصلة في هذه القضية".

إلى ذلك، أفادت وزارة الخارجية النرويجية بأنها بدأت أيضا مراجعة منحها السابقة للمعهد الدولي للسلام (IPI) وهو مركز أبحاث في نيويورك كان يرأسه زوج يول، تيري رود لارسن، حتى عام 2020.

جدير بالذكر أن رود لارسن البالغ من العمر 78 عاما والذي شغل لفترة وجيزة منصب وزير في الحكومة عام 1996 في عهد رئيس الوزراء آنذاك ثوربيورن ياغلاند، اعتذر عدة مرات عن علاقته بإبستين.

وقال محاميه جون كريستيان إلدن في بيان: "لقد قام مكتب التدقيق الوطني بالتحقيق في هذا الأمر قبل عدة سنوات، ولكن من الطبيعي أن تيري رود لارسن ليس لديه أي اعتراضات على إعادة القيام بذلك".

 

 

 
 


