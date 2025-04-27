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ملك السعودية وولي عهده يعزيان بزشكيان بضحايا انفجار ميناء رجائي

اللحظات الأولية للانفجار في الميناء الإيراني
اللحظات الأولية للانفجار في الميناء الإيراني
 
الأحد، 27-04-2025 08:27 ص
الوكيل الإخباري-   عزّى ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان في ضحايا انفجار ميناء رجائي جنوب إيران يوم أمس.اضافة اعلان


وجاء في برقية الملك سلمان: "علمنا بنبأ الانفجار الذي وقع في ميناء رجائي بمدينة بندر عباس في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وإننا إذ نبعث لفخامتكم ولأسر المتوفين ولشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيق أحر التعازي وأصدق المواساة، لنسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته ومغفرته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب".

وقال ولي العهد السعودي في برقية العزاء والمواساة للرئيس بزشكيان: "تلقيت نبأ الانفجار الذي وقع في ميناء رجائي بمدينة بندر عباس في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات، وأُعرب لفخامتكم ولأسر المتوفين كافة عن بالغ التعازي وصادق المواساة، سائلاً الله تعالى الرحمة للمتوفين، والشفاء العاجل لجميع المصابين، إنه سميع مجيب".

وهز انفجار قوي يوم أمس السبت ميناء مدينة رجائي بمدينة بندر عباس جنوبي إيران، وبحسب أحدث بيانات السلطات الإيرانية، أصيب حوالي 800 شخصًا في الحادث ووصل عدد القتلى إلى 18 بحسب آخر الإحصائيات الصادرة عن السلطات الإيرانية.

روسيا اليوم
 
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