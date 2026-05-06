الأربعاء 2026-05-06 03:08 م

ملك بريطانيا يعين قاضية سابقة بالمحكمة العليا حاكمة عامة لكندا

الأربعاء، 06-05-2026 01:42 م

الوكيل الإخباري - أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني أمس الثلاثاء تعيين القاضية المتقاعدة من المحكمة العليا لويز آربور حاكمة عامة جديدة لكندا.

وجاء في بيان نشر على الموقع الإلكتروني لرئيس وزراء كندا أنه "بناءً على توصيته، وافق جلالة الملك تشارلز الثالث على تعيين لويس آربور حاكمة عامة جديدة لكندا"، لتصبح آربور الحاكم العام الحادي والثلاثين لكندا.

ويعد الحاكم العام ممثلا لملك بريطانيا تشارلز الثالث. يذكر أن الملك هو رئيس الدولة في كندا، العضو باتحاد الكومنولث.

وأضاف كارني: "سأحظى بفرصة لخوض محادثات شديدة التفصيل مع آربور على انفراد بشأن قضايا تمس كندا وسائر العالم".


ويتولى الحاكم العام مهاما دستورية مهمة، لكن الوظيفة شرفية ورمزية إلى حد كبير. واختار كارني مسؤولة تتحدث الفرنسية لتولي الوظيفة.

 
 


