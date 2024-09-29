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مليون نازح في لبنان بعد ضربات الاحتلال

عائلات تجلس على الأرض بعد فرارها من الغارات الجوية الإسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت
عائلات تجلس على الأرض بعد فرارها من الغارات الجوية الإسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت
الأحد، 29-09-2024 09:17 ص
الوكيل الإخباري-  أعلن وزير البيئة رئيس خلية الأزمة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية ناصر ياسين نزوح نحو مليون مواطن عن مناطق الجنوب جراء الضربات الإسرائيلية المستمرة.اضافة اعلان


وأصدرت إسرائيل خلال اليومين الماضيين توجيهات لسكان عدد من الأحياء في الضاحية الجنوبية بالعاصمة بيروت وجنوب لبنان والبقاع، وتسبب ذلك في موجات نزوح من جنوبي البلاد وسط غارات إسرائيلية مكثفة.

وتعرضت بلدات في وسط وشرق وجنوب لبنان ليلة السبت، لغارات جوية إسرائيلية تعد الأعنف منذ الثامن من أكتوبر 2023، أدت لسقوط قتلى وجرحى.

روسيا اليوم
 
gnews

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