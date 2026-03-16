مليون و 49 ألف نازح لبناني بسبب العدوان الاسرائيلي

الوكيل الإخباري- أعلنت وحدة إدارة مخاطر الكوارث في رئاسة الحكومة اللبنانية في تقرير لها، أن إجمالي عدد النازحين بسبب العدوان الاسرائيلي المسجلين ذاتياً بلغ مليونا و 49 ألفا و 328 نازحا بينما وصل العدد الإجمالي للنازحين في مراكز الإيواء إلى 132 ألفا و 742 نازحا.

