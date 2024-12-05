منافس شولتس: الحديث عن إرسال قوات إلى أوكرانيا غير مسؤول

ورفض ميرز التكهنات والحديث بشأن إرسال قوات ألمانية إلى أوكرانيا.
يذكر أن وكالة فرانس برس أفادت بأن أوروبا بدأت مناقشة إمكانية نشر قوات لضمان وقف إطلاق النار بين طرفي النزاع في أوكرانيا.
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