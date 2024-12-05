منافس شولتس: الحديث عن إرسال قوات إلى أوكرانيا غير مسؤول

الوكيل الإخباري- وصف فريدريش ميرز المنافس الرئيسي للمستشار الألماني أولاف شولتس المناقشات حول إرسال قوات ألمانية إلى أوكرانيا بأنها غير مسؤولة.



ورفض ميرز التكهنات والحديث بشأن إرسال قوات ألمانية إلى أوكرانيا.

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يذكر أن وكالة فرانس برس أفادت بأن أوروبا بدأت مناقشة إمكانية نشر قوات لضمان وقف إطلاق النار بين طرفي النزاع في أوكرانيا.