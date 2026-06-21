مناورات عسكرية إسرائيلية تزامنا مع مفاوضات سويسرا

12:35 م

الوكيل الإخباري- أعلن الجيش الإسرائيلي بدء مناورات عسكرية في مدينة يافا (وسط)، بالتزامن مع استمرار عدوانه على لبنان، في ظل المفاوضات الأمريكية الإيرانية في سويسرا. اضافة اعلان





وقال الجيش، في بيان، إن مناورات عسكرية في محيط منطقة يافا بدأت الأحد، ومن المتوقع أن تنتهي صباح الثلاثاء.



وأوضح الجيش أن المناورات ستشهد تحركات مكثفة لقوات الأمن والمركبات، لافتا إلى أنه تم التخطيط لها مسبقا كجزء من برنامج التدريبات لعام 2026. ولم يشر الجيش إلى طبيعة هذه المناورات، كما لم يورد تفاصيل إضافية.





