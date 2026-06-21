مناورات عسكرية إسرائيلية تزامنا مع مفاوضات سويسرا

وقال الجيش، في بيان، إن مناورات عسكرية في محيط منطقة يافا بدأت الأحد، ومن المتوقع أن تنتهي صباح الثلاثاء.
وأوضح الجيش أن المناورات ستشهد تحركات مكثفة لقوات الأمن والمركبات، لافتا إلى أنه تم التخطيط لها مسبقا كجزء من برنامج التدريبات لعام 2026. ولم يشر الجيش إلى طبيعة هذه المناورات، كما لم يورد تفاصيل إضافية.
-
أخبار متعلقة
-
بيزشكيان: إيران لا تسعى للسلاح النووي لكن لن تتخلى عن حق تخصيب اليورانيوم
-
الجيش اللبناني يفكك قنابل غير منفجرة من مخلفات العدوان الإسرائيلي في الجنوب
-
عراقجي يبحث مع نظيره السويسري تنفيذ مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية
-
إيران تقول إن الوضع في لبنان هو "الموضوع الرئيسي" في المباحثات مع الولايات المتحدة
-
وصول الوسطاء الباكستانيين إلى سويسرا للمشاركة بالمفاوضات الأميركية الإيرانية
-
بن غفير يدعو "إسرائيل" إلى تعلم قول "لا" لترامب
-
موجة حر شديدة تضرب أوروبا
-
أنباء عن استقالة رئيس وزراء بريطانيا ومصدر حكومي ينفي