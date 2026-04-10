منتجو الشرق الأوسط يستعدون لاستئناف تصدير النفط عبر هرمز

ذكرت 3 مصادر أن المنتجين في الشرق الأوسط طلبوا من مصافي التكرير الآسيوية تقديم برامج تحميل النفط الخام لشهري نيسان وأيار استعدادا لاستئناف الشحن عبر مضيق هرمز في نهاية المطاف.





ورفع اتفاق وقف إطلاق النار لأسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران، والمعلن الأربعاء، الآمال في إعادة فتح المضيق الذي كان يمر عبره نحو 20% من الإمدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال قبل الحرب.



ولم يظهر أي مؤشر حتى الآن على أن طهران ستنهي إغلاقها شبه الكامل للممر المائي الحيوي، وهو إغلاق تسبب في ارتفاع حاد في أسعار الطاقة.



وقال مصدران إن شركة أرامكو السعودية طلبت من عملائها تقديم طلبات لتحميل الشحنات من ميناءي ينبع ورأس تنورة في أيار.



وأوضح أحدهما أن هذا الأمر مرهون باستئناف الصادرات من ميناء رأس تنورة الشرقي، وهو ما يتطلب مرور السفن عبر مضيق هرمز.



وطلبت المصادر عدم الكشف عن هوياتها لأنها غير مخولة بالتحدث إلى وسائل الإعلام.



وأبلغت أرامكو المشترين الشهر الماضي بعدم إمكانية شحن النفط الخام في نيسان إلا من ميناء ينبع الغربي على البحر الأحمر. ويتدفق إنتاج الشركة من النفط إلى ينبع عبر خط أنابيب شرق-غرب.



ومع هذا، ذكرت وكالة الأنباء السعودية الخميس، نقلا عن مصدر رسمي في وزارة الطاقة، أن هجمات على منشآت طاقة في البلاد تسببت في خفض إنتاج النفط في المملكة بنحو 600 ألف برميل يوميا، وتراجع تدفق الخام عبر خط أنابيب شرق-غرب بنحو 700 ألف برميل يوميا.



من ناحية أخرى ذكر مصدران أن شركة نفط الكويت حددت مواعيد الشحن لخام الكويت للتصدير على أساس التسليم على ظهر السفينة في نيسان.



وقال أحدهما إن ترشيحات الشحنات قيد الإعداد وستحدد على أساس قدرة العملاء على استلام الشحنات.



وأعلنت شركة نفط الكويت الشهر الماضي حالة القوة القاهرة على إمدادات النفط الخام المسلّمة، إذ لم تتمكن الناقلات من دخول الخليج واستلام النفط.



ولم يتسن الاتصال بأرامكو ولا شركة نفط الكويت للتعليق خارج ساعات العمل.



وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، طلبت شركة تسويق النفط العراقية الحكومية (سومو) من عملائها تقديم جداول التحميل عقب تقارير إعلامية أفادت بأن إيران أعفت العراق من القيود المفروضة على المرور عبر مضيق هرمز.



وتبحث شركات التكرير والتجارة الآسيوية عن ناقلات لتحميل النفط الخام من منطقة الخليج خلال الأيام المقبلة عقب إعلان وقف إطلاق النار.



واستأجرت شركة جلينكور لتجارة السلع الأولية وشركة التكرير الحكومية التايوانية سي.بي.سي ناقلة لكل منهما لتحميل النفط الخام من الشرق الأوسط إلى آسيا، كما تبحث شركات التكرير الهندية والكورية الجنوبية عن ناقلات لتحميل النفط الخام العراقي هذا الشهر.







