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مندوب إيران بمجلس الأمن: قواتنا ستحدد توقيت وطبيعة الرد المناسب

ترامب
ترامب
 
الإثنين، 23-06-2025 12:39 ص

الوكيل الإخباري-   قال مندوب إيران في مجلس الأمن ما حدث وصمة تلطخ تاريخ الأمم المتحدة.

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وأضاف "نقدر الأعضاء الذين اختاروا الوقوف بالجانب الصحيح من التاريخ وأدانوا العدوان الأميركي".


وبين ان بعد فشل إسرائيل في القيام بالعمل القذر للغرب اضطر ترامب لتنفيذ الأجندة الدنيئة بنفسه.


وتابع ان أميركا اختارت مرة أخرى بتهور التضحية بأمنها لمجرد حماية نتنياهو.


ونوه "قواتنا المسلحة ستحدد توقيت وطبيعة وحجم الرد المناسب".

 
gnews

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