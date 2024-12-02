منذ متى كان يخطط بايدن للعفو عن نجله؟

وأضاف الموقع في مقالته: "قالت مصادر مطلعة على صلة بالبيت الأبيض، إن بايدن خطط لذلك منذ أكثر من ثلاثة أشهر".
ونوه الموقع بأن الرئيس بايدن بقي حتى يونيو 2023، بعيدا عن الإجراءات القانونية المتعلقة بابنه عندما فشل هانتر في التوصل إلى اتفاق مع التحقيق مع الإقرار بالذنب.
وأكدت المصادر المذكورة أعلاه، أن بايدن الأب انزعج من هذا الأمر، واعتبر أن القضية المرفوعة ضد ابنه مسيسة. ووفقا للمصادر، كان هانتر على علم مسبق بأن والده سيعفو عنه لاحقا، ولذلك قرر في سبتمبر بالاعتراف بالذنب في جميع تهم الجرائم الضريبية.
في وقت سابق، ذكرت شبكة "إن بي سي" أن جو بايدن تخلى عن تعهده السابق، وأصدر عفوا عن ابنه هانتر.
وباستخدام سلطته التنفيذية في الأيام الأخيرة من رئاسته، بدد بايدن الغيوم القانونية المتلبدة التي كانت تخيم على ابنه لعدة سنوات.
وفي حين تعهد الرئيس عدة مرات بعدم العفو عن هانتر بايدن أو تخفيف أحكامه عن الجرائم الفيدرالية، توقع العديد من المقربين منه أن يأتي العفو، نظرا لولاء الرئيس الحالي المفرط لعائلته.
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