منظمات حقوقية فلسطينية ترحب بقرار "الجنائية الدولية" ضد نتنياهو وغالانت

ورحبت مؤسسات الحق، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في بيان مشترك بقرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.
-
أخبار متعلقة
-
وزير الخارجية العراقي: هناك تهديدات واضحة للعراق من قبل إسرائيل
-
ميركل حزينة لعودة ترمب للرئاسة
-
الحكومة البريطانية: نتنياهو معرض للاعتقال إذا سافر للمملكة المتحدة
-
الصحة العالمية: استهداف العاملين بالقطاع الصحي اللبناني الأعلى عالميا
-
الحوثيون: استهدفنا قاعدة نيفاتيم جنوبي فلسطين المحتلة
-
الشرطة البريطانية تتعامل مع طرد مشبوه قرب السفارة الأميركية
-
بعد قرار الجنائية الدولية.. دول تعلن استعدادها لاعتقال نتنياهو (أسماء)
-
انهيار مبنيين بالكامل بغارتين إسرائيليتين على الشياح جنوب بيروت