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منظمات حقوقية فلسطينية ترحب بقرار "الجنائية الدولية" ضد نتنياهو وغالانت

المحكمة الجنائية الدولية
المحكمة الجنائية الدولية
الجمعة، 22-11-2024 07:28 م

الوكيل الإخباري-   رحبت مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية بالقرار التاريخي للمحكمة الجنائية الدولية، بإصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت كخطوة مهمة نحو تحقيق المساءلة.

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ورحبت مؤسسات الحق، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في بيان مشترك بقرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.

 
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