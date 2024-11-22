منظمات حقوقية فلسطينية ترحب بقرار "الجنائية الدولية" ضد نتنياهو وغالانت

الوكيل الإخباري- رحبت مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية بالقرار التاريخي للمحكمة الجنائية الدولية، بإصدار مذكرات اعتقال ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت كخطوة مهمة نحو تحقيق المساءلة.

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ورحبت مؤسسات الحق، ومركز الميزان لحقوق الإنسان، والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في بيان مشترك بقرار الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت.