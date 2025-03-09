منظمة التعاون الإسلامي ترحب باستئناف عضوية سوريا

الوكيل الإخباري- رحب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين طه، باستئناف عضوية سوريا في المنظمة، مؤكدا التعاون التام معها في خدمة أهداف المنظمة ومبادئها وتعزيز العمل الإسلامي المشترك.

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وقال طه في بيان اليوم الأحد، إن قرار مجلس وزراء الخارجية "التاريخي" يؤكد وقوف المنظمة ودولها الأعضاء إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخه.