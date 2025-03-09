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منظمة التعاون الإسلامي ترحب باستئناف عضوية سوريا

سوريا
سوريا
 
الأحد، 09-03-2025 09:07 م

الوكيل الإخباري-    رحب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين طه، باستئناف عضوية سوريا في المنظمة، مؤكدا التعاون التام معها في خدمة أهداف المنظمة ومبادئها وتعزيز العمل الإسلامي المشترك.

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وقال طه في بيان اليوم الأحد، إن قرار مجلس وزراء الخارجية "التاريخي" يؤكد وقوف المنظمة ودولها الأعضاء إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخه.


وأضاف أن القرار جاء لتتمكن سوريا من استكمال عملية الانتقال السياسي بشكل سلمي وآمن بما يضمن استعادتها لمؤسساتها ووحدتها  ومكانتها بين الدول.

 
 
gnews

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