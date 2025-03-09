منظمة التعاون الإسلامي ترحب باستئناف عضوية سوريا

وقال طه في بيان اليوم الأحد، إن قرار مجلس وزراء الخارجية "التاريخي" يؤكد وقوف المنظمة ودولها الأعضاء إلى جانب الشعب السوري في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخه.
وأضاف أن القرار جاء لتتمكن سوريا من استكمال عملية الانتقال السياسي بشكل سلمي وآمن بما يضمن استعادتها لمؤسساتها ووحدتها ومكانتها بين الدول.
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