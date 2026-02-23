الإثنين 2026-02-23 02:10 ص

منظمة التعاون الإسلامي تعقد اجتماعا طارئا لبحث قرارات الاحتلال غير القانونية

منظمة التعاون الإسلامي
منظمة التعاون الإسلامي
 
الإثنين، 23-02-2026 01:58 ص

الوكيل الإخباري-   تعقد منظمة التعاون الإسلامي اجتماعا طارئا للجنة التنفيذية مفتوحة العضوية على مستوى وزراء الخارجية، الخميس المقبل، في مقر الأمانة العامة للمنظمة بمدينة جدة، لبحث قرارات الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية الهادفة إلى تعزيز الاستيطان والضم ومحاولة فرض السيادة الإسرائيلية المزعومة على الضفة الغربية المحتلة.

اضافة اعلان


ويأتي الاجتماع في إطار تنسيق المواقف بين الدول الأعضاء، وبحث سبل التحرك لمواجهة الإجراءات التي تتخذها سلطات الاحتلال، التي كان آخرها قرار البدء في إجراءات تسوية أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة تحت مسمى "أملاك دولة".

 
 


gnews

أحدث الأخبار

منظمة التعاون الإسلامي

عربي ودولي منظمة التعاون الإسلامي تعقد اجتماعا طارئا لبحث قرارات الاحتلال غير القانونية

علم سلطنة عمان

عربي ودولي سلطنة عُمان تؤكد عقد محادثات أميركية إيرانية في جنيف الخميس

علم الولايات المتحدة

عربي ودولي مسؤول أميركي: لم تعلن أي دولة اعتزامها الانسحاب من اتفاقيات الرسوم الجمركية

روسيا تختبر قمرًا صناعيًا جديدًا للاتصالات

عربي ودولي روسيا تجمد الضرائب على صادراتها من الحبوب

الدفاع المدني

خاص بالوكيل مشاجرة في خريبة السوق بالعاصمة عمّان وأنباء عن إصابات حرجة

الأرصاد: أمطار مرتقبة في هذه المناطق

الطقس منخفضان جويان يؤثران على الاردن

مديرية الأمن العام

خاص بالوكيل الامن العام : العثور على جثة متفحمة أسفل جسر عبدون

ي

عربي ودولي الأمن الأمريكي يحدد هوية الرجل الذي حاول اقتحام مجمع ترامب في مارالاغو



 






الأكثر مشاهدة