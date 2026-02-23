منظمة التعاون الإسلامي تعقد اجتماعا طارئا لبحث قرارات الاحتلال غير القانونية

ويأتي الاجتماع في إطار تنسيق المواقف بين الدول الأعضاء، وبحث سبل التحرك لمواجهة الإجراءات التي تتخذها سلطات الاحتلال، التي كان آخرها قرار البدء في إجراءات تسوية أراضٍ في الضفة الغربية المحتلة تحت مسمى "أملاك دولة".
-
