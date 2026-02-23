منظمة التعاون الإسلامي تعقد اجتماعا طارئا لبحث قرارات الاحتلال غير القانونية

الوكيل الإخباري- تعقد منظمة التعاون الإسلامي اجتماعا طارئا للجنة التنفيذية مفتوحة العضوية على مستوى وزراء الخارجية، الخميس المقبل، في مقر الأمانة العامة للمنظمة بمدينة جدة، لبحث قرارات الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية الهادفة إلى تعزيز الاستيطان والضم ومحاولة فرض السيادة الإسرائيلية المزعومة على الضفة الغربية المحتلة.

