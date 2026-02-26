الخميس 2026-02-26 04:45 م

منظمة التعاون الإسلامي تعقد اليوم اجتماعا طارئا لبحث قرارات الاحتلال غير القانونية

منظمة التعاون الإسلامي تعقد اليوم اجتماعا طارئا لبحث قرارات الاحتلال غير القانونية
منظمة التعاون الإسلامي تعقد اليوم اجتماعا طارئا لبحث قرارات الاحتلال غير القانونية
 
الخميس، 26-02-2026 03:16 م
الوكيل الإخباري-  تعقد منظمة التعاون الإسلامي، الخميس، اجتماعا طارئا للجنة التنفيذية مفتوحة العضوية على مستوى وزراء الخارجية، في مقر الأمانة العامة للمنظمة بمدينة جدة، لبحث قرارات الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية الهادفة إلى تعزيز الاستيطان والضم ومحاولة فرض السيادة الإسرائيلية المزعومة على الضفة الغربية المحتلة.اضافة اعلان


وسيبدأ الاجتماع الساعة 9:30 مساء.

ويأتي الاجتماع في إطار تنسيق المواقف بين الدول الأعضاء، وبحث سبل التحرك لمواجهة الإجراءات التي تتخذها سلطات الاحتلال، التي كان آخرها قرار البدء في إجراءات تسوية أراض في الضفة الغربية المحتلة تحت مسمى "أملاك دولة".
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ت

أخبار محلية اعلان صادر عن إدارة الترخيص

B

فلسطين استشهاد فلسطينيين في قصف لقوات الاحتلال على غزة

و

أخبار محلية صدور إرادة ملكية سامية

ز

أخبار محلية الجامعة الهاشمية تحصد المركزين الأول والثاني في مسابقة عالمية

و

أخبار محلية أوقاف الأغوار الشمالية تعقد مجلسها العلمي الهاشمي الأول

الأردن يعزي البرازيل بضحايا الفيضانات في ميناس جيرايس

أخبار محلية الأردن يعزي البرازيل بضحايا الفيضانات في ميناس جيرايس

تعليمات القياس والتقييم في المجلس الطبي الأردني

أخبار محلية تعليمات القياس والتقييم في المجلس الطبي الأردني

الغذاء والدواء: سحب احترازي لبعض تشغيلات حليب الأطفال Bebelac

أخبار محلية الغذاء والدواء: سحب احترازي لبعض تشغيلات حليب الأطفال Bebelac



 






الأكثر مشاهدة