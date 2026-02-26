منظمة التعاون الإسلامي تعقد اليوم اجتماعا طارئا لبحث قرارات الاحتلال غير القانونية

وسيبدأ الاجتماع الساعة 9:30 مساء.
ويأتي الاجتماع في إطار تنسيق المواقف بين الدول الأعضاء، وبحث سبل التحرك لمواجهة الإجراءات التي تتخذها سلطات الاحتلال، التي كان آخرها قرار البدء في إجراءات تسوية أراض في الضفة الغربية المحتلة تحت مسمى "أملاك دولة".
-
أخبار متعلقة
-
ارتفاع حصيلة ضحايا الأمطار الغزيرة في البرازيل إلى 48 قتيلاً
-
بدء المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في جنيف
-
إيران تستدعي السفير الهولندي على خلفية محاولة تهريب مواد محظورة
-
35 مليار دولار لتطوير قدرات الدفاع المشتركة بين سول وأبوظبي
-
بزشكيان يؤكد: إيران لا تسعى إلى امتلاك السلاح النووي
-
لجنة حماية الصحفيين توثق أرقاماً قياسية في ضحايا الكلمة الحرة خلال عام واحد
-
تحركات دبلوماسية مكثفة لإنهاء حرب أوكرانيا في عامها الخامس
-
البنتاغون يطلق إنذاراً تحذيرياً قبل ساعات المواجهة الحاسمة