منظمة التعاون الإسلامي تعقد اليوم اجتماعا طارئا لبحث قرارات الاحتلال غير القانونية

03:16 م

الوكيل الإخباري- تعقد منظمة التعاون الإسلامي، الخميس، اجتماعا طارئا للجنة التنفيذية مفتوحة العضوية على مستوى وزراء الخارجية، في مقر الأمانة العامة للمنظمة بمدينة جدة، لبحث قرارات الاحتلال الإسرائيلي غير القانونية الهادفة إلى تعزيز الاستيطان والضم ومحاولة فرض السيادة الإسرائيلية المزعومة على الضفة الغربية المحتلة.





وسيبدأ الاجتماع الساعة 9:30 مساء.



ويأتي الاجتماع في إطار تنسيق المواقف بين الدول الأعضاء، وبحث سبل التحرك لمواجهة الإجراءات التي تتخذها سلطات الاحتلال، التي كان آخرها قرار البدء في إجراءات تسوية أراض في الضفة الغربية المحتلة تحت مسمى "أملاك دولة".







