منظمة الصحة العالمية تُجدّد التحذير من تفشي جدري القردة

الوكيل الإخباري- قالت منظمة الصحة العالمية إن تفشي جدري القردة لا يزال يُمثّل حالة طوارئ صحية عامة، حيث تُعد حالة الطوارئ الصحية العامة التي تثير قلقاً دولياً أعلى أشكال التحذير التي تصدرها المنظمة.

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