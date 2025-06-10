الثلاثاء 2025-06-10 01:24 ص
 

منظمة الصحة العالمية تُجدّد التحذير من تفشي جدري القردة

منظمة الصحة العالمية
منظمة الصحة العالمية
 
الثلاثاء، 10-06-2025 01:05 ص

الوكيل الإخباري-   قالت منظمة الصحة العالمية  إن تفشي جدري القردة لا يزال يُمثّل حالة طوارئ صحية عامة، حيث تُعد حالة الطوارئ الصحية العامة التي تثير قلقاً دولياً أعلى أشكال التحذير التي تصدرها المنظمة.

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وأصدرت المنظمة مجموعة معدّلة من التوصيات المؤقتة بشأن الفيروس.

 
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