منظمة الصحة العالمية تحذر من "نقاط غامضة" لتفشي إيبولا

وقال خبير الأوبئة لدى منظمة الصحة العالمية في بيني بشرق الكونغو أوليفيه لو بولين "ما يزال هناك عدد من النقاط الغامضة في بعض المناطق عالية الخطورة... هناك حاجة ماسّة إلى تعزيز المراقبة في تلك المناطق".
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