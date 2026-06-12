الجمعة 2026-06-12 06:34 م

منظمة الصحة العالمية تحذر من "نقاط غامضة" لتفشي إيبولا

منظمة الصحة العالمية تحذر من "نقاط غامضة" لتفشي إيبولا
منظمة الصحة العالمية تحذر من "نقاط غامضة" لتفشي إيبولا
 
الجمعة، 12-06-2026 03:57 م
الوكيل الإخباري-  قال خبير من منظمة الصحة العالمية، الجمعة، إن هناك الكثير من "النقاط الغامضة" بشأن تفشي إيبولا في جمهورية الكونغو الديمقراطية، مشيرا إلى أن حجم انتشار المرض غير واضح بشكل كامل بعد.اضافة اعلان


وقال خبير الأوبئة لدى منظمة الصحة العالمية في بيني بشرق الكونغو أوليفيه لو بولين "ما يزال هناك عدد من النقاط الغامضة في بعض المناطق عالية الخطورة... هناك حاجة ماسّة إلى تعزيز المراقبة في تلك المناطق".
 
 


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