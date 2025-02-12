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منظمة الصحة العالمية "تشد الحزام" بعد قرار ترامب

سيتعين على المنظمة إيجاد مصادر تمويل أخرى
سيتعين على المنظمة إيجاد مصادر تمويل أخرى
الأربعاء، 12-02-2025 07:14 ص

الوكيل الإخباري-   أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الثلاثاء، أن المنظمة ستضطر إلى "شد الحزام" بعد أن قررت الولايات المتحدة، أكبر مساهم في ميزانيتها، الانسحاب منها.

وقال تيدروس في ختام اجتماع استمر 8 أيام للمجلس التنفيذي للمنظمة في جنيف: "نأسف لإعلان الولايات المتحدة عن نيتها الانسحاب .. ونأمل بشدة أن تعيد النظر في قرارها، وسنرحب بفرصة الانخراط في حوار بناء" مع واشنطن.

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وأضاف: "نحن نعمل لتحقيق هدفين استراتيجيين: حشد الموارد وشد الحزام".

وبعيد عودته إلى البيت الأبيض الشهر الماضي، وقع الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيا يقضي بانسحاب بلاده من منظمة الصحة العالمية، التي سبق له في ولايته الأولى وأن انتقدها بشدة بسبب طريقة تعاملها مع جائحة كورونا.

وفي ولاية ترامب الأولى، اتخذت الولايات المتحدة خطوات للانسحاب من منظمة الصحة العالمية، لكنها تراجعت عنها في عهد خليفته جو بايدن.

 

 سكاي نيوز عربية

 

 
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