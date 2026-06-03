منظمة الصحة العالمية تقر بتأخرها في الاستجابة لتفشي فيروس إيبولا

الوكيل الإخباري- اعترفت منظمة الصحة العالمية الأربعاء بأنّ وباء إيبولا تفشى بشكل كبير في وسط إفريقيا قبل أن تبدأ جهود التصدي حاليا بالاستجابة للوضع تدريجيا.

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